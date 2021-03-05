РКН хочет обязать соцсети отчитываться о количестве посещений за сутки

Соцсети хотят обязать составлять отчет о числе пользователей. Роскомнадзор разработал счетчик подписчиков сайтов, сообщает телеканал «Известия». Система будет фиксировать количество уникальных посещений за сутки. Таким образом РКН будет следить за удалением незаконного контента. Счетчик установят соцсети с аудиторией в 500 тыс. человек в сутки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.