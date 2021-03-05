В Архангельской области спасли отрезанных от материка семерых рыбаков

Семерых рыбаков, оказавшихся отрезанными от материка на острове Мудьюге Архангельской области в Белом море, спасли. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Поступило сообщение о том, что на Мудьюге находятся семь рыбаков, покинуть остров не могут. Запасы еды закончились. Просят эвакуировать их с островной территории», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что рыбаки оказались в критическом положении из-за подъема уровня воды, это создало опасность для передвижения. Также известно, что снегоход рыбаков оказался подо льдом, двое из них вымокли.

На место немедленно направились спасатели, которые пришли на помощь пострадавшим и доставили их на берег. В настоящее время их жизни ничто не угрожает.

Накануне спасатели МЧС сняли с оторвавшейся льдины 12 рыбаков, оказавшихся далеко от берега в Охотском море. В спасательной операции было задействовано 29 человек и 20 единиц техники.