Спасатели на Сахалине сняли с оторвавшейся льдины 12 рыбаков

На Сахалине спасатели сняли с оторвавшейся льдины 12 рыбаков, оказавшихся далеко от берега в Охотском море. Об этом в четверг, 4 марта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

По данным ведомства, на льдине оказались рыбаки-любители. Утром 4 марта спасатели получили информацию, что в 16 км от села Охотское Корсаковского района образовалась трещина на расстоянии 4–5 км от берега шириной 12–15 м, пишет НСН. в результате 12 рыбаков оказались оторванными от берега. В спасательной операции были задействованы 29 человек и 20 единиц техники. Спасатели использовали судно на воздушной подушке «Хивус», пишет RT. Видимость в районе поиска была очень плохая, порывы ветра достигали 20 м/с и более.

В конце февраля в районе села Мальково Корсаковского района спасли 26 рыбаков в аналогичных обстоятельствах. Ранее 40 рыбаков чуть не унесло в море на льдине, которая откололась из-за сильного волнения в Охотском море недалеко от села Стародубское Долинского района, сообщает телеканал «360».