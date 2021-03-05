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Бэнкси чуть не попал на видео процесса работы над своим новым граффити

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Бэнкси почти попал на видео. Художник снял процесс работы над новым граффити. Мастер продемонстрировал каждый этап создания картины. Трафарет для полотна он приготовил заранее. Рисовал ночью, чтобы не быть замеченным. Ролик Бэнкси опубликовал в своем Instagram, передает телеканал «Известия». Изображение заметили в начале недели, оно было на стене бывшей Редингской тюрьмы, сейчас здание пустует. Загадочный художник нарисовал заключенного во время побега. Самым знаменитым заключенным тюрьмы был поэт Оскар Уайльд. Местные власти хотят сделать в здании культурный центр.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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