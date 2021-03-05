Четырехлетний мальчик сорвался с эскалатора в московском ТЦ

Четырехлетний ребенок сорвался с эскалатора с уровня второго этажа в одном из ТЦ Москвы. Об этом в четверг, 4 марта, сообщается на сайте столичного ГСУ СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел 3 марта в ТЦ на Кировоградской улице. Оставшийся без присмотра взрослых ребенок зацепился руками за резиновый поручень эскалатора с обратной стороны, поднялся до уровня второго этажа, после чего упал, пишет RT. Удар смягчила палатка с кофе.

Мальчика госпитализировали с различными травмами, отмечает телеканал «Звезда». Как сообщает телеканал «360», у ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, перелом свода черепа с переходом в основание, ушиб легких и головного мозга.

Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская сообщила агентству городских новостей «Москва», что мальчик находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничто не угрожает. Омбудсмен добавила, что взяла это дело под свой личный контроль.

«Безусловно, возникают вопросы к родителям, которые оставили без присмотра четырехлетнего ребенка. Возможно, придется ставить вопрос о надлежащем исполнении ими родительских обязанностей. И мы вместе с соцзащитой будем вопрос выяснять. Также, конечно, у меня вопрос к людям, которые просто смотрели на эту ситуацию и не остановили ребенка», — добавила Ярославская.

Как рассказал сайту kp.ru очевидец, «женщина находилась на фудкорте с грудным ребенком, а второй мальчик бегал рядом и вот добежал до эскалатора». Сама женщина подбежала туда, когда ребенок упал. После случившегося женщина успела позвонить мужу. Она рассказала следователям, что всё произошло очень быстро и она не успела добежать до сына, всё время он находился в ее поле зрения.

СК и прокуратура проводят проверку обстоятельств произошедшего.

В ноябре в Сочи рука ребенка застряла в эскалаторе торгового центра. Ладонь девочки попала в зазор между полом и подъемником. Толпа мужчин стала на счет прыгать на эскалаторе, чтобы остановить его.