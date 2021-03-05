Россия впервые за 30 лет прошла кризис лучше мира
Специалисты института «Центр развития» Высшей школы экономики пришли к выводу, что впервые за 30 лет Россия прошла кризис лучше других стран, передает телеканал «Известия».
Падение российского ВВП в 2020 году составило 3,1%, в то время как мировой ВВП потерял около 3,5%.
Эксперты отмечают, что смягчить падение российской экономики помогли антикризисные меры, действие бюджетного правила, а также предпринятая властями РФ политика таргетирования инфляции.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.