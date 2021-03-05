В Хабаровском крае выпало до половины месячной нормы осадков за сутки

На территории Хабаровского края из-за циклона из Китая за сутки выпало до половины месячной нормы осадков, сообщили в Дальневосточном гидрометцентре.

При этом в Хабаровске выпало 5 мм осадков, что является третью месячной нормы. Из-за этого в городе затруднено движение.

«Выпало от 30% до 50% месячной нормы осадков, местами шел сильный снег. Снег идет и сейчас на большей части края», — пишет ТАСС в пятницу, 5 марта.

В настоящее время циклон медленно смещается на Сахалин, синоптики ждут прекращения осадков к концу дня. Однако в регионе резко похолодает — ночью ожидается до -21 градусов — и усилится ветер до 15-18 м/с.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что из-за снежного циклона силы и средства подразделений министерства и территориальных звеньев РСЧС переведены в повышенную готовность.

«С целью оказания помощи автолюбителям сформированы и находятся в готовности 5 патрульно-маневренных групп <…> общей численностью 25 человек и 5 единиц техники. При необходимости они смогут оперативно выехать для оказания помощи водителям, оказавшимся в трудной ситуации», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

3 марта научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальном холоде, который придет в Москву и регионы северо-запада России на выходных.