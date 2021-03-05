МЧС сообщило о выросшем числе погибших в пожарах

С начала года число погибших в пожарах в России выросло более чем в половине регионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве сообщили, что рост отмечается в 48 субъектах России, наибольшее увеличение зафиксировано на территориях Северо-Западного и Сибирского федеральных округов, где в феврале и январе наблюдались аномальные морозы.

92% от общего количества жертв пожаров погибли в результате возгораний в жилом секторе, сообщили в МЧС.

«Почти четверть всех пожаров в жилье происходит из-за неосторожного обращения с огнем», — пишет ТАСС в пятницу, 5 марта.

Также среди основных причин пожаров в жилых домах в ведомстве назвали аварийный режим работы электрооборудования и электросетей (35%), нарушение правил устройства и эксплуатация печного оборудования (более 34%).

В январе текущего года в стране произошло более 21 тыс. пожаров, в которых погибли 1184 человека, в том числа 38 детей.

24 февраля сообщалось, что в МЧС России из-за обращений от населения и организаций рассматривают вопрос внесения изменений в правила противопожарного режима, вступивших в силу 1 января.