Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Хабаровском крае выпало до половины месячной нормы осадков за сутки
Экономика
Союз птицеводов спрогнозировал снижение цен на мясо птицы в апреле
Экономика
Иностранные IT-компании могут обязать платить НДФЛ с зарплат сотрудников из РФ
Мир
Медики США обнаружили отсроченный побочный эффект у вакцины Moderna
Экономика
Илон Маск по итогам торгов за день потерял $6,2 млрд
Наука
Подводный нейтринный телескоп на Байкале запустят 12 марта
Экономика
Предприниматели попросили о кредитах под 4,25% годовых
Мир
У берегов Новой Зеландии произошло третье за день землетрясение
Наука
Новый анальгетик без привыкания может заменить морфий

МЧС сообщило о выросшем числе погибших в пожарах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала года число погибших в пожарах в России выросло более чем в половине регионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе МЧС.

Полный пансион: когда перестанут гореть дома престарелых
Деятельность заведений, занимающихся уходом, не подлежит лицензированию, а провести проверку на частной территории невозможно

В ведомстве сообщили, что рост отмечается в 48 субъектах России, наибольшее увеличение зафиксировано на территориях Северо-Западного и Сибирского федеральных округов, где в феврале и январе наблюдались аномальные морозы.

92% от общего количества жертв пожаров погибли в результате возгораний в жилом секторе, сообщили в МЧС.

«Почти четверть всех пожаров в жилье происходит из-за неосторожного обращения с огнем», — пишет ТАСС в пятницу, 5 марта.

Также среди основных причин пожаров в жилых домах в ведомстве назвали аварийный режим работы электрооборудования и электросетей (35%), нарушение правил устройства и эксплуатация печного оборудования (более 34%).

В январе текущего года в стране произошло более 21 тыс. пожаров, в которых погибли 1184 человека, в том числа 38 детей.

24 февраля сообщалось, что в МЧС России из-за обращений от населения и организаций рассматривают вопрос внесения изменений в правила противопожарного режима, вступивших в силу 1 января.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021