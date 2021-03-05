«Ливерпуль» впервые с 2014 года дома проиграл «Челси»

Футболисты «Ливерпуля» уступили лондонскому «Челси» в домашнем матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла 4 марта и завершилась счетом 0:1. Единственный гол в конце первого тайма забил забил хавбек Мэйсон Маунт.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», ливерпульцы на домашней арене не проигрывали «Челси» в чемпионате Англии с 8 ноября 2014 года.

Лондонская команда с 47 очками занимает четвертую строку в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» набрал 43 очка и расположился на седьмой строчке.

«Газета.ру» уточняет, что «Ливерпуль» впервые в истории проиграл пять домашних матчей подряд. До «Челси» команда уступила «Бернли» (0:1), «Брайтону» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Эвертону» (0:2).