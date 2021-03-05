Илон Маск по итогам торгов за день потерял $6,2 млрд

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за последние сутки потерял $6,2 млрд, свидетельствуют данные Forbes от 5 марта.

По информации издания, состояние американского предпринимателя после торгов в четверг упала почти на 4%, до $150,9 млрд.

Аналитики связывают это с падением стоимости акций автопроизводителя Tesla примерно на 4,94%. Маск владеет примерно пятой частью акций компании.

Тем не менее он продолжает находится на третьем месте списка богатейших людей планеты по версии Forbes.

Рейтинг возглавляет основатель Amazon Джефф Безос с $175,4 млрд. На втором месте президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($155,6 млрд).

26 февраля стало известно, что Маск лишился почти $14 млрд от своего состояния из-за падения акций Tesla после комментария предпринимателя о том, что стоимость биткоина преувеличена.