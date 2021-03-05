Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
Подводный нейтринный телескоп на Байкале запустят 12 марта
Экономика
Предприниматели попросили о кредитах под 4,25% годовых
Мир
У берегов Новой Зеландии произошло третье за день землетрясение
Наука
Новый анальгетик без привыкания может заменить морфий
Мир
Лукашевич назвал лишение Киевом населения Крыма воды попыткой геноцида
Мир
В Британии выявили новый штамм коронавируса
Общество
К концу марта прирост заболеваемости COVID-19 может упасть до 0,1%
Мир
В США допустили дальнейшие санкции против «Северного потока – 2»
Экономика
В России предложили ввести платную регистрацию в аэропортах

Илон Маск по итогам торгов за день потерял $6,2 млрд

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за последние сутки потерял $6,2 млрд, свидетельствуют данные Forbes от 5 марта.

Подзарядились: Tesla бьет рекорды финансового и авторынка
Росту акций компании Маска нет ни конца ни края

По информации издания, состояние американского предпринимателя после торгов в четверг упала почти на 4%, до $150,9 млрд.

Аналитики связывают это с падением стоимости акций автопроизводителя Tesla примерно на 4,94%. Маск владеет примерно пятой частью акций компании.

Тем не менее он продолжает находится на третьем месте списка богатейших людей планеты по версии Forbes.

Рейтинг возглавляет основатель Amazon Джефф Безос с $175,4 млрд. На втором месте президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($155,6 млрд).

26 февраля стало известно, что Маск лишился почти $14 млрд от своего состояния из-за падения акций Tesla после комментария предпринимателя о том, что стоимость биткоина преувеличена.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021