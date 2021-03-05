8 марта Владимир Кузьмин сыграет на новой именной гитаре

Инструмент специально для гитариста изготовил мастер Дмитрий Якомульский. Именно на ней Владимир Кузьмин будет играть на своем концерте 8 марта. Об этом рок-музыкант рассказал в интервью «Известиям».

Кузьмин обладает большой коллекцией гитар, их у него 80, но любимыми он называет те, которые сделаны для него и носят его имя.

Музыкант несколько лет жил в Америке, ряд дорогих инструментов приобрел за океаном. Но последние 15 лет играет только на гитарах мастера Дмитрия Якомульского.

— Они так и называются «Владимир Кузьмин» или «ВК». Всё в этих гитарах сделано под меня: ручки, вырезы, количество мотков проволоки на звукоснимателях, определенная длина грифа. Уже больше 20 таких гитар создали, — рассказал «Известиям» народный артист России.

Концерт «Новый альбом и все хиты!» состоится 8 марта в «Известия Hall».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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