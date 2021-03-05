Около 14 млн рублей похитили при создании лыжероллерной трассы на Урале

В Свердловской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий во время строительства лыжероллерной трассы в поселке Октябрьский.

По версии следствия, должностные лица детско-юношеской спортивной школы Камышловского района в роли заказчика приняли работы по строительству лыжероллерной трассы, включая ее асфальтирование и благоустройство. Компания-подрядчик получила денежные средства, которые превышали реальную стоимость выполненных работ, передает ТагилСити.ру. Ущерб, причиненный муниципальному бюджету, превышает 13,7 млн рублей.

Ранее защита обжаловала приговор экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, который был осужден на 13 лет колонии по статьям «Превышение должностных полномочий», «Получение взятки» и «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов». Гособвинение запросило для экс-главы Марий Эл 17 лет. Сам Маркелов не признал свою вину.