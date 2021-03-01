Защита обжаловала приговор экс-главы Марий Эл

Защита обжаловала приговор экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, который был осужден на 13 лет колонии за коррупцию. Об этом рассказала 1 марта адвокат Маркелова Ольга Проскурина.

«Подана апелляция. По почте была направлена достаточно краткая жалоба, подробная жалоба будет подана позже, дополнительно, после ознакомления со всеми протоколами судебного заседания», — приводят ее слова «РИА Новости».

24 февраля Нижегородский районный суд приговорил Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 235 миллионов рублей по статьям «Превышение должностных полномочий», «Получение взятки» и «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов».

Гособвинение запросило для экс-главы Марий Эл 17 лет. Сам Маркелов не признал свою вину.

В Следственном комитете России напомнили, что на его движимое и недвижимое имущество, в том числе дорогие квартиры и офисные помещения в Москве и Марий Эл, а также предметы антиквариата и картины на сумму свыше 2 млрд рублей наложен арест.

Обвинение доказало, что Маркелов получил от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки свыше 235 млн рублей за господдержку и покровительство.

Маркелов был главой Марий Эл в период с 2001 по 2017 годы. Его задержали весной 2017 года, судебный процесс длится с апреля 2019 года.