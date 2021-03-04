Реконструкция памятника Ленину завершается в Казани

Открытие после реконструкции памятника Ленину на площади Свободы в Казани запланировано на апрель. Об этом сообщил глава КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимов.

«Примерно в апреле до съезда КПРФ, который пройдет 24 апреля или после, с участием руководителя нашей партии этот памятник будет открыт», — заявил Миргалимов.

Памятник работы скульптора Петра Яцыно и архитектора Александра Гегелло был установлен в 1954 году. Объект культурного наследия прошел реставрацию впервые за 66 лет, отмечает ИА «Татар-информ».

Напомним, памятник воинам-интернационалистам планируют открыть в Казани к 9 Мая. Композицию, которая станет центром мемориала, уже представили горожанам. Работы по созданию монумента велись около трех лет. Исполнители подбирали место и образ в привязке к планировке парка Победы. По итогам конкурса была выбрана идея изобразить трех воинов-интернационалистов — связиста, стрелка и командира.