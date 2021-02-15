Памятник воинам-интернационалистам представили в Казани

Памятник воинам-интернационалистам планируют открыть в Казани к 9 Мая. Композицию, которая станет центром мемориала, уже представили горожанам.

Работы по созданию монумента велись около трех лет. Исполнители подбирали место и образ в привязке к планировке парка Победы. По итогам конкурса была выбрана идея изобразить трех воинов-интернационалистов — связиста, стрелка и командира. Согласно идее авторов, вид связиста и стрелка должен соответствовать возрасту молодых людей, которых призывали из Татарстана для службы в Афганистане. Об этом пишет ИА «Татар-информ». Памятник был изготовлен в Смоленске.

Высота композиции составляет 3,2 м. Вместе со скалой, монтаж которой не завершен, высота памятника достигнет 4,5 м.

В структуре мемориального комплекса заявлена аллея памяти. На ней отразят имена воинов-афганцев.