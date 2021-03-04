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Экс-тренер «Спартака» Романцев рассказал о восстановлении после операции

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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, как чувствует себя в больнице после перенесенной операции на сердце, пишет «Спорт-Экспресс» в четверг, 4 марта.

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По словам Романцева, его перевели из реанимации в обычную палату. Он отметил профессионализм врачей и работу персонала больницы, а также рассказал, что в его палате установили телевизор и теперь он может смотреть футбол. В то же время навещать тренера нельзя из-за введенного в больнице карантина, поэтому связь с родными и близкими он поддерживает только по телефону.

«Постоянно на связи с женой, внучкой Алиной. Валерий Газзаев (футбольный тренер, депутат Госдумы. — Ред.) и Михаил Гершкович (советский футболист, тренер. — Ред.) звонили, врачи, с которыми работал в «Спартаке» и сборной, — Юрий Васильков, Зураб Орджоникидзе. Все предлагали помощь, интересовались, что нужно. Спасибо им. Но пока у меня всё есть. И самое главное — внимание докторов», — рассказал он.

Романцев рассказал, что в настоящее время идет процесс послеоперационного восстановления, затем врачи будут принимать решение по поводу его дальнейшего пребывания в больнице.

О госпитализации Романцева стало известно 2 марта. Сообщалось, что у пациента диагностирован инфаркт. Медики оценивали состояние Романцева как средней тяжести.

Олег Романцев — советский футболист, выступавший на позиции защитника. Специалист вместе со «Спартаком» завоевал восемь чемпионских титулов. Кроме того, красно-белые под его руководством стали трехкратными обладателями Кубка России.

Романцев восемь раз признавался тренером года в России по версии Российского футбольного союза.

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