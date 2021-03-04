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В Ингушетии мужчина подорвался во время поиска металлолома

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Полиция Ингушетии начала проверку по факту гибели мужчины, который подорвался во время поиска металлолома, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в четверг, 4 марта.

Инцидент произошел в поле, расположенном в 100 метрах от автодороги Ачалуки — Плиево.

«Житель г. Сунжи, 1987 г.р., предположительно осуществлял (при помощи металлоискателя) поиск металлолома, произошел взрыв неустановленного устройства», — сказано в сообщении ведомства в Instagram в четверг, 4 марта.

В результате взрыва мужчина скончался от полученных телесных повреждений в Сунженской районной больнице. По данному факту проводится проверка.

Ранее, 25 февраля, сообщалось, что три человека погибли при взрыве на территории компании Stars Ergng в Сингапуре. Предварительное расследование показало, что взрыв был вызван скоплением крахмала в замкнутом пространстве, а затем его контактом с источником возгорания.

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