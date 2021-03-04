Памятную доску режиссеру фильма «Морозко» установят в Оленегорске

В Оленегорске Мурманской области появится памятный знак кинорежиссеру Александру Роу. Об этом рассказал глава города Олег Самарский. Табличку смонтируют на фасаде местного Дворца культуры, где прошла премьера детского фильма «Морозко». Местом съемок стали окрестности Оленегорска.

В этом году отмечается 115 лет со дня рождения Роу, передает ИА FlashNord. «Морозко» благодаря великому советскому режиссеру постепенно становится визитной карточкой нашего города!» — отметил Самарский.

«Морозко» — советский цветной музыкальный фильм-сказка, поставленный в 1964 году Александром Роу по мотивам русской народной сказки «Морозко». В 1965 году картина получила главный приз на XVII Международном кинофестивале в Венеции в программе детских и юношеских фильмов.