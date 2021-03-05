Опрос показал отношение россиян к женщинами — водителям такси

Большинство опрошенных россиян — 69% — выразили уверенность, что женщины водят автомобиль аккуратнее мужчин, следует из данных опроса сервиса такси «Ситимобил», поступивших 5 марта в распоряжение «Известий».

Вместе с тем 33% опрошенных пассажиров считают, что женщина хуже ориентируется по навигатору, четверть респондентов уверена, что женщина нарушает ПДД чаще мужчины.

Профессию таксиста назвали опасной для женщин 69% опрошенных россиян, а 54% описали ее как «большую редкость» в российских реалиях. Между тем почти 80% пассажиров встречали за рулем автомобиля такси женщину — 75% из них чувствовали себя в таких поездках безопасно.

Для большинства пассажиров пол водителя такси не важен. Тем не менее 32% опрошенных мужчин сообщили, что чувствуют себя некомфортно в поездке с женщиной-водителем. Среди пассажирок эта цифра меньше почти в два раза — 17%.

По информации «Ситимобил», почти 80% женщин-водительниц рассказали, что пассажиры часто интересуются, почему они работают в такси, 40% сталкивались с некорректными замечаниями и комментариями о своей профессии, 12% женщин сталкивались с отказами пассажиров от поездки, потому что они не хотели ехать с девушкой-водителем.

Женщины-таксисты среди причин выбора работы в такси назвали возможность самой выбирать график, удовольствие от процесса вождения, возможность общения с людьми. Другие респонденты отметили любовь к автомобилям и возможность дополнительной подработки.

Опрос сервиса такси «Ситимобил» совместно с мониторинговой компанией ResearchMe проводился в феврале среди более 17 тыс. водителей и 1,3 тыс. пользователей такси.

Ранее, в январе, стало известно, что Минтруд исключил из 456 опасных профессий, запрещенных для женщин, более 100 позиций. С 1 января женщинам разрешается работать водителями самосвалов, «КамАЗов» и фур, трактористами, матросами, шкиперами и боцманами, а также машинистами электричек.