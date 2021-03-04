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Польская авиакомпания LOT заявила о возвращении к эксплуатации Boeing 737 MAX

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Польская авиакомпания LOT готовится к возвращению в эксплуатацию американских самолетов Boeing 737 MAX. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

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По информации компании, самолет 4 марта отправился в первый технический рейс из Люблина в Варшаву, в марте в столицу доставят еще четыре машины. Перед тем как начать полеты с пассажирами, польский перевозчик решил провести дополнительные усиленные проверки и испытательные полеты для каждой из машин, передает польский портал WPN.

По словам члена правления польской авиакомпании Мачея Вилка, после выполнения всех требуемых критериев в наступающем летнем сезоне самолеты включат в сетку полетов в зависимости от спроса. «Убежден, что после внесения всех модификаций Boeing 737 MAX полностью безопасен», — заявил он.

В авиапарке LOT находятся пять Boeing 737 MAX. Разрешение на полеты на этих машинах имеют 90 польских пилотов.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили в марте 2019 года после двух авиакатастроф, жертвами которых стали 346 человек.

В октябре 2018 года произошло крушение лайнера этой модели индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Воздушное судно упало в Индонезии спустя 13 минут после вылета из аэропорта.

10 марта 2019 года такое же судно, принадлежавшее авиакомпании Ethiopian Airlines, разбилось в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Руководство корпорации Boeing признало, что в обоих случаях имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого ряд стран из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

В ноябре 2020 года Федеральное авиационное управление (FAA) США дало разрешение на возобновление эксплуатации этих самолетов. Регулятор утвердил программу подготовки пилотов Boeing, которые необходимы для возобновления полетов воздушного судна после 20-месячного перерыва, самого длительного в истории коммерческой авиации.

В январе 2021-го Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA) сообщило, что модифицированный Boeing 737 MAX допустили к эксплуатации в Европе. Лайнеру обновили программное обеспечение, отремонтировали электропроводку, он прошел техобслуживание и переобучение экипажа.

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