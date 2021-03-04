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В версии WhatsApp для компьютеров появилась новая функция

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В версии приложения для обмена сообщениями WhatsApp для компьютеров появилась функция голосовых звонков. Об этом сообщается на сайте компании Facebook, которой принадлежит мессенджер, в четверг, 4 марта.

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«Мы счастливы сообщить, что личные, безопасные голосовые и видеозвонки в формате тет-а-тет теперь доступны в приложении WhatsApp для компьютеров», — отметили в пресс-службе.

Звонки будут защищаться сквозным шифрованием, поэтому администрация мессенджера не сможет видеть или слышать их. Сначала пользователям станет доступна функция индивидуальных аудиозвонков. В будущем появится возможность совершать групповые и видеозвонки.

В середине декабря агентство Reuters сообщало, что эти функции будут доступны некоторым пользователям в пробном режиме.

Кроме того, 4 марта 2021 года стало известно, что в WhatsApp тестирует функцию самоуничтожения фотографий после выхода пользователя из чата. Сохранять или экспортировать изображения будет невозможно.

Разработчики не предусмотрели защиту от скриншота. Собеседник сможет сделать снимок экрана и сохранить его. О сроках запуска новой функции не сообщается.

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