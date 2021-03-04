Список водоемов для выращивания рыбы увеличили в Коми

Минсельхоз Коми добавил в перечень водоемов для выращивания рыбы три новых участка: «Пожня 1», «Пожня 2» (Сосногорский район) и «Малая Визинга аква 1» (Сысольский район), передает ИА «Комиинформ».

«Коми имеет большой потенциал для развития рыбной отрасли. С прошлого года все хозяйствующие субъекты, занимающиеся рыболовством, могут претендовать на государственную поддержку в рамках грантов на развитие «семейной фермы», «агростартап» и на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов», — отметил министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Денис Шаронов.

По его словам, включение новых территорий в перечень рыбоводных участков республики обеспечит дополнительную площадку для выращивания товарной рыбы.

Напомним, на территории Московской области за последние семь лет почти в два раза увеличилось количество рыбоводных предприятий. В хозяйствах выращивают карпов, форель, осетровые виды рыб. Кроме того, на реализацию в регионе заявлен проект замкнутого водоснабжения для выращивания рыбы по производству икры осетровых. С 2013 года число предприятий выросло с 13 до 25, что составляет 92%.