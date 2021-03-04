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Адвокат выступила против внедрения химической кастрации в России

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Адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко в беседе с «Известиями» 4 марта выступила против химической кастрации в России.

Накануне, 3 марта, депутат Госдумы Анатолий Выборный допустил, что в нижнюю палату парламента до конца года внесут законопроект о химической кастрации педофилов, пишет Агентство городских новостей «Москва».

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Адвокат считает, что в современных правовых реалиях применение такого наказания, как химическая кастрация, огульно недопустимо, в частности, по причине несовершенства системы уголовного судопроизводства Российской Федерации.

«Представим ситуацию, что человека оговорили, следствие недобросовестно провело свою работу, суд на всё это закрыл глаза, и в результате имеем невиновного, да еще и кастрированного человека. И кто будет нести ответственность за это?» — отметила Виктория Данильченко.

Также может быть ситуация, когда молодой человек вступил в отношения с девушкой, а потом узнал, что ей нет 18. Адвокат отмечает, что современные подростки могут выглядеть старше своего возраста.

«Кроме того, с психологической точки зрения педофил, лишенный возможности насиловать, может «озвереть» еще больше и начнет калечить или убивать своих жертв. И такой метод может привести к еще большему количеству жертв», — подчеркнула специалист по семейному праву.

Для борьбы с педофилией нужен комплексный подход, в частности, постоянный мониторинг таких лиц врачом-психиатром, а также пристальное внимание со стороны правоохранительных органов к осужденным по таким статьям лицам либо вызывающим подозрение у окружающих, заключила Виктория Данильченко.

Накануне, 3 марта, «скопинский маньяк» Виктор Мохов, который отбыл наказание продолжительностью в 17 лет, вышел на свободу. Как уточняется, срок он отбывал в колонии ИК-4 в Саратовской области.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек — 14-летнюю Екатерину и 17-летнюю Елену. Он заточил жертв в подземную темницу, которую обустроил на своем дачном участке. В течение почти четырех лет Мохов в извращенных формах насиловал пленниц, избивал и морил голодом.

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