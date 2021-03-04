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В Приморье детям-сиротам предоставили некачественное жилье с плесенью

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В Приморье детей-сирот поселили в квартиры с плесенью. Здания возвели специально для них. Из-за сильных подтоплений в районе, где стоят новостройки, в квартирах постоянно холодно, сыро, в подвале всегда стоит вода. Следственный комитет завел уголовное дело по факту предоставления некачественного жилья. Заказчиком строительства выступало правительство Приморского края, сообщает телеканал «Известия». Чиновники Минстроя и принимали объекты в 2018 году. Застройщик уже на работает, он разорился. а чиновники, принимавшие решения, потеряли свои посты. Нынешняя администрация старается решить вопрос и помочь сиротам. Жильцы считают, что новый ремонт не поможет, как и предыдущие. Они хотят, чтобы дома признали аварийными и расселили.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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