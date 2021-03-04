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Средняя цена дозы вакцины от COVID-19 в даркнете составила $500

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Одна доза вакцины от COVID-19 продается в даркнете в среднем за $500, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Лаборатория Касперского», в четверг, 4 марта.

Компания изучила 15 теневых площадок и обнаружила объявления о продаже трех видов запатентованных вакцин от коронавируса — Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna, а также некоторых еще не запатентованных. Цены на дозу, необходимую одному человеку, варьируются от $250 до $1200.

Опасные иглы: в даркнете начали продавать западные вакцины от COVID-19
На теневых площадках могут появиться просроченные или поддельные препараты, предупреждают эксперты

Объявления приходят преимущественно из Франции, Германии, Великобритании и США. Общение с продавцами происходит через защищенные мессенджеры с функцией удаления сообщений по таймеру. Оплата в основном требуется в биткоинах. Судя по анализу трансакций, многие авторы объявлений, обнаруженных компанией, провели от 100 до 500 операций.

«Сделать однозначный вывод, являются ли предложения о продаже вакцин в даркнете скамом или покупатели действительно получают то, что ищут, невозможно. Под некоторыми из таких объявлений были положительные отзывы. Можно предположить, что в результате части сделок люди действительно приобретали нужный товар. Теоретически это возможно, поскольку в медицинских учреждениях по всему миру при вскрытии упаковки с вакциной иногда остаются неиспользованные дозы», — подчеркнул эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

В то же время получить гарантию, что все условия правильного хранения вакцины соблюдались, вряд ли получится. Нет гарантии и в том, что в ампулах действительно продается вакцина, добавил эксперт.

Кроме того, на черном рынке продаются фальшивые сертификаты о вакцинации. Соответствующий документ европейского образца стоит около $20–25, говорится в сообщении. В некоторых странах требуется справка об отсутствии COVID-19, например для похода в офис или командировок, поездок в отпуск. В русскоязычном сегменте даркнета ее стоимость оценивается в 3500–5000 рублей, заключили в компании.

Объявления о продаже вакцин начали появляться в Сети еще в середине лета 2020 года — одновременно с новостями о сертификации первых препаратов, рассказал «Известиям» ведущий аналитик Infosecurity а Softline Company Александр Вураско.

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