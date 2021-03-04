Останки молодой нерпы нашли в реке Тунгуске в ЕАО

В устье реки Тунгуски в ЕАО рыбак вытащил из-подо льда тело погибшей молодой нерпы. Как оказалось животное в пресной реке, пока неизвестно.

Биробиджанский орнитолог Андрей Аверин, который рассказал о случившемся на своей странице в Instagram, предположил, что нерпа задохнулась под водой, не найдя полынью или попала в сеть, запуталась и задохнулась, пишет ИА EAOMedia.

Пестрая нерпа, или дальневосточная нерпа, — это вид тюленей, который находится в близком родстве с обыкновенным тюленем и имеет схожую внешность. Он обитает в северном Тихом океане от Аляски до Японии и у дальневосточного побережья России.