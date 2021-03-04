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Премьер Украины не нашел оснований для отставки Авакова

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не видит оснований для снятия с должности министра внутренних дел страны Арсена Авакова.

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В интервью изданию «Фокус» Шмыгаль объяснил, что, несмотря на то что вопрос отстранения Авакова от должности поднимался за год неоднократно, приступать к действиям подобного характера нецелесообразно, пока до конца не завершена реформа МВД.

«Невозможно за месяц набрать, например, в уголовный розыск людей с улицы», — добавил премьер-министр. По его словам, поменять всех сотрудников единовременно невозможно, реформа — это смена отдельных персон, изменение действующего руководства и ментальности в самом обществе.

Арсен Аваков был назначен министром внутренних дел Украины в феврале 2014 года, после чего его переназначили на должность в 2019-м. Это один из двух оставшихся от предыдущего правительства министров, которые сохранили свои полномочия после прихода Владимира Зеленского на пост президента страны.

Жители Украины неоднократно требовали отставки Авакова: для этих целей даже было организованно специальное движение «Геть Авакова», участники которого борются за создание настоящей правоохранительной системы. В июне прошлого года перед Верховной радой состоялся митинг в поддержку снятия Авакова с должности. Основная претензия к работе подчиненных Авакова — коррупция и неудовлетворительное расследование уголовных дел.

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