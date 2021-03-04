Подпольные казино обнаружили в Севастополе

Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли работу незаконных игровых клубов в Севастополе. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«По данным следствия, в период с декабря 2018 года по настоящее время в помещениях по проспекту Победы и на улице Леваневского действовали подпольные клубы с использованием игрового оборудования, подключенного к сети Интернет. Сумма незаконно извлеченной выгоды составила более 8,5 млн рублей, что является особо крупным размером. Установлена причастность к обеспечению деятельности клуба девяти наемных работников», — цитирует Постнову «Крыминформ».

Во время обысков изъяты более 20 единиц компьютерной техники, кассовые терминалы, деньги, видеооборудование. В рамках расследования уголовных дел проводятся технические экспертизы, устанавливается круг причастных лиц.

В феврале в Иркутске пресекли деятельность крупного подпольного казино, которое находилось на цокольном этаже многоквартирного жилого дома на улице Красногвардейской. Были задержаны трое организаторов, управляющий и контролер. Четверо из них заключены под стражу, один отправлен под домашний арест. Еще 14 подозреваемых (крупье, кассир, администраторы и контролеры) находятся под подпиской о невыезде. В масштабной спецоперации приняли участие более 200 сотрудников правоохранительных органов.