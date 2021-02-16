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Организаторов крупного подпольного казино задержали в Иркутске

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В Иркутске пресекли деятельность крупного подпольного казино, которое находилось на цокольном этаже многоквартирного жилого дома на улице Красногвардейской. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и ГУ МВД по региону.

По данным ведомств, были задержаны трое организаторов, управляющий и контролер. Четверо из них заключены под стражу, один отправлен под домашний арест. Еще 14 подозреваемых (крупье, кассир, администраторы и контролеры) находятся под подпиской о невыезде.

В масштабной спецоперации приняли участие более 200 сотрудников правоохранительных органов. Обыски одновременно прошли в казино, по местам жительства организаторов и работников игорного заведения — всего по 30 адресам, пишет ИА IrkutskMedia.

В ходе мероприятий изъяты четыре покерных стола, один игральный стол с рулеткой, 54 игровых автомата, игральные фишки и карты, компьютерная техника, документация, флэш-накопители, около 450 тыс. рублей. Дома у одного из организаторов найдены пистолет и множество банковских карт.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, совершенные организованной группой». Расследование продолжается.

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