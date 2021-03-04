ФСБ показала видео задержания подозреваемого в подготовке теракта

ФСБ в четверг, 4 марта, показала видео задержания мужчины, который подозревается в подготовке теракта на объекте энергетики в Калининградской области.

На кадрах видно, как правоохранители врываются в дом подозреваемого и находят его лежащим в кровати, задерживая на месте. Также они изымают самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки.

О задержании стало известно ранее в этот же день. По данным ЦОС ФСБ, мотивом теракта стала ненависть к действующей власти. Отмечалось также, что задержанный вербовал жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело.