Боевая магия: чем берут женщины с оружием

В Переславле-Залесском в преддверии главного женского праздника проходит конкурс «Макияж под камуфляж». Девушки, выбравшие делом своей жизни армейскую службу, соревнуются в преодолении полосы препятствий, метании гранат, стрельбе из автомата, а также более привычных занятиях — кулинарии, оказании медпомощи, демонстрации эрудиции и внешних данных. Чем удивляют конкурсантки — в фотогалерее «Известий»