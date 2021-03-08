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Боевая магия: чем берут женщины с оружием

Отважные прелестницы и отменные щи сварят, и всех врагов разгонят
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Макияж под камуфляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Переславле-Залесском в преддверии главного женского праздника проходит конкурс «Макияж под камуфляж». Девушки, выбравшие делом своей жизни армейскую службу, соревнуются в преодолении полосы препятствий, метании гранат, стрельбе из автомата, а также более привычных занятиях — кулинарии, оказании медпомощи, демонстрации эрудиции и внешних данных. Чем удивляют конкурсантки — в фотогалерее «Известий»
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Макияж под камуфляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Женские состязания проходят на территории учебного центра связи РВСН
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Макияж под камуфляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В конкурсе принимают участие 50 финалисток, которые определились в ходе отборочных туров
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Макияж под камуфляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В финале сражаются две команды — отряд учебного центра и сборная РВСН со всей России
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Макияж под камуфляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В ходе соревнований женщины демонстрируют чудеса выживания в боевой обстановке и проявляют свои таланты в тактической, огневой, физической, специальной, технической подготовке
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Макияж под камуфляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Один из самых зрелищных этапов — преодоление огненно-штурмовой полосы с препятствиями
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Макияж под камуфляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Пройти ее надо было в полной экипировке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
На маршруте женщинам предстояло преодолеть траншею, разрушенное здание, мост и множество других препятствий
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Макияж под камуфляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
На этом этапе в безусловные лидеры вышла сборная РВСН
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Макияж под камуфляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Представительницы сборной со значительным отрывом обошли соперниц из учебного центра
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Не менее захватывающим состязанием стала биатлонная эстафетная гонка со стрельбой из автомата Калашникова
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Макияж под камуфляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Она состояла из четырех этапов
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Макияж под камуфляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Первые участницы команд стартовали одновременно
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Макияж под камуфляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Каждый следующий этап преодолевает новая участница, которая затем передает эстафету
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Макияж под камуфляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В завершение лыжницы выходят на два огневых рубежа — первый лежа, второй стоя
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Макияж под камуфляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В ходе состязаний женщины продемонстрировали свои умения в сборке и разборке автомата, метании гранат, выполнили нормативы по радиационной, химической и биологической защите
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Макияж под камуфляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Одним из этапов состязаний стала сдача нормативов по развертыванию современного комплекса специальной связи
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Макияж под камуфляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В конкурсе по скоростной радиотелеграфии военные должны были провести радиообмен в условиях применения прицельных помех, принять и передать сообщения азбукой Морзе
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Макияж под камуфляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Самыми легкими этапами состязаний обещают стать конкурс красоты, интеллектуальный брейн-ринг «Эрудит», соревнования в кулинарном мастерстве и творческий конкурс «Домашнее задание»
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Макияж под камуфляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
После прохождения всех этапов определятся победительницы как в командном первенстве, так и в личном зачете
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