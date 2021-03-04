Во время массовых протестов в Мьянме погибли более 50 активистов

Во время протестов в Мьянме погибли более 50 человек. Такие данные приводят в Ассоциации помощи политическим заключенным в республике. За все время силовики задержали почти 1,5 тыс. участников акций. Для разгона протестов используют резиновые пули, светошумовые гранаты, передает телеканал «Известия». В местных СМИ пишут, что в некоторых районах силовики применяют боевые патроны. За время митингов ранения получили почти 100 человек. Жители Мьянмы протестуют против военных с начала февраля.

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