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Мультсериал «Симпсоны» решили продлить на два сезона

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Телеканал Fox продлил мультсериал «Симпсоны» на 33-й и 34-й сезоны, пишет Variety в среду, 3 марта.

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Создатель сериала Мэтт Грейнинг рассказал, что все участники проекта были рады услышать эту новость, а также пообещал зрителям много больших сюрпризов.

«Гомер потеряет волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт в 33-й раз отметит свой 10-й день рождения», — рассказал он.

Отмечается, что по завершении 34 сезона, выход которого намечен на 2023 год, в мультсериале будет 757 эпизодов. Юбилейный 700-й эпизод выйдет в эфир 21 марта текущего года.

«Симпсоны» являются самым длинным мультсериалом в истории американского телевидения, который непрерывно выходит с 1989 года, уточняет «Газета.ру». В сентябре прошлого года началась трансляция 32-го сезона.

Ранее сообщалось, что 31 января умер сценарист мультсериала Марк Уилмор. 57-летний мужчина боролся с коронавирусом.

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