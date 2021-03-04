UFC уволил Алистара Оверима и Джуниора Дос Сантоса

Бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в супертяжелом дивизионе Джуниор Дос Сантос и Алистар Оверим расстались с промоушеном, пишет «Спорт-Эспресс» в четверг, 4 марта.

Бывший чемпион UFC в супертяжелом весе Дос Сантос дебютировал в промоушене на UFC 90 в 2008 году. В активе 37-летнего бразильского спортсмена 21 победа и девять поражений.

Оверим вошел в UFC в 2011 году уже признанной звездой MMA. В активе 40-летнего нидерландского бойца 47 побед и 19 поражений.

О причинах увольнения не сообщается.

Ранее, 2 марта, о завершении спортивной карьеры в смешанных единоборствах сообщил шведский боец Хамзат Чимаев.