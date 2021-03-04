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«Барселона» обыграла «Севилью» в ответном матче на Кубке Испании
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«Барселона» обыграла «Севилью» в ответном матче на Кубке Испании

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Футболисты «Барселоны» переиграли клуб «Севилья» в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу, пишет «Спорт-Экспресс» в четверг, 4 марта.

Встреча команд завершилась со счетом 3:0. Голы забили Усман Дембеле (12-я минута) и Жерар Пике (90-я минута), в дополнительное время гол забил Мартин Брэйтуэйт.

Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос не сумел реализовать пенальти, а его одноклубник Фернандо Режес был удален с поля на 90-й минуте.

Первая встреча команд , которая прошла 10 февраля, завершилась победой клуба «Севилья» со счетом 2:0.

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