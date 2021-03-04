Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
«Барселона» обыграла «Севилью» в ответном матче на Кубке Испании
Наука
Прототип космического корабля Starship взорвался после посадки
Экономика
Для налогов МСП могут ввести единый платежный документ
Мир
Активность вулкана Пакая в Гватемале увеличилась
Экономика
Таксистам стали начислять зарплату по номеру телефона
Армия
Новейшие ЗРК «Бук-М3» смогут уничтожать дроны в горах
Мир
Зеленский наложил вето на закон о предотвращении коррупции
Мир
Байден на год продлил антироссийские санкции
Мир
США намерены наладить диалог с РФ и КНР по стратегической стабильности

Во ВЦИОМе назвали самые дружественные для россиян страны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай, Белоруссия и Казахстан воспринимаются россиянами как самые дружественные страны, сообщил в интервью «Известиям» генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

При этом он отметил, что наиболее недружественными воспринимаются США, Великобритания и Украина. К иностранным лидерам, которым россияне скорее симпатизируют, относятся Си Цзиньпин, Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко.

«Байдена еще «не распробовали», не очень понимают, кто это такой, относятся к нему пока скептически, как и ко всем другим американским лидерам. К Ангеле Меркель симпатий стало существенно меньше, чем прежде, к Эммануэлю Макрону тоже. Про Бориса Джонсона и говорить нечего. Список не очень длинный, потому что россияне сегодня больше интересуются тем, что в нашей стране происходит, а не в мире», — отметил Валерий Федоров.

Также в ходе беседы социолог рассказал о запросе россиян перед думскими выборами и о голосовании за памятник на Лубянке.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Байдена в России еще «не распробовали»

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021