Во ВЦИОМе назвали самые дружественные для россиян страны

Китай, Белоруссия и Казахстан воспринимаются россиянами как самые дружественные страны, сообщил в интервью «Известиям» генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

При этом он отметил, что наиболее недружественными воспринимаются США, Великобритания и Украина. К иностранным лидерам, которым россияне скорее симпатизируют, относятся Си Цзиньпин, Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко.

«Байдена еще «не распробовали», не очень понимают, кто это такой, относятся к нему пока скептически, как и ко всем другим американским лидерам. К Ангеле Меркель симпатий стало существенно меньше, чем прежде, к Эммануэлю Макрону тоже. Про Бориса Джонсона и говорить нечего. Список не очень длинный, потому что россияне сегодня больше интересуются тем, что в нашей стране происходит, а не в мире», — отметил Валерий Федоров.

Также в ходе беседы социолог рассказал о запросе россиян перед думскими выборами и о голосовании за памятник на Лубянке.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Байдена в России еще «не распробовали»