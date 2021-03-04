Каракатицы справились с детским тестом на когнитивные способности

Британские ученые выяснили, что каракатицы могут проходить тесты на самоконтроль и терпение, которые предназначены для людей, пишет EurekAlert! 2 марта.

Раньше считалось, что умение держать себя в руках и не совершать импульсивных действий свойственно человеку, а также некоторым видам животных и птиц. Однако в этом ряду оказались и лекарственные каракатицы (Sepia оfficinalis), которые обитают в Атлантическом океане.

В ходе изучения поведения каракатиц в естественных условиях океанологи обратили внимание на то, что те не всегда нападали на первую попавшуюся добычу: чаще всего они ждали более интересных вариантов получить пищу. После этого ученые решили провести им зефирный тест.

«Мы использовали адаптированную версию классического зефирного теста. Когда его проходят дети, им обычно предлагают либо получить кусочек зефира немедленно, либо подождать и получить два кусочка», — рассказала ведущий автор исследования Александра Шнелл из Кембриджского университета.

В результате выяснилось, что когда головоногие моллюски знали, что за первым кусочком пищи может последовать второй, то были готовы ждать около 50–130 секунд. В таких же условиях так себя ведут шимпанзе, вороны и попугаи.

Отмечается, что самоконтроль у каракатиц связан с общим уровнем их интеллекта. Чем терпеливее были моллюски, тем лучше они справлялись с задачами на сообразительность. По словам Шнелл, объяснить данное поведение у моллюсков сложнее, чем у человека и других позвоночных.

«Каракатицы проводят большую часть своей жизни в засаде, скрываясь от взора всех окружающих живых существ. Когда они выходят на охоту, их сразу видят все окружающие хищники. Мы предполагаем, что самоконтроль и способность ждать развились у каракатиц для минимизации подобных рисков», — заключила она.

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