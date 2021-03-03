Российские ученые обнаружили на Марсе двойную магнитосферу

Российские ученые обнаружили, что магнитосфера Марса сложнее, чем предполагалось, и состоит из оболочки из разогретых атомов верхней ионосферы планеты и более энергичных ионов. Об этом говорится в видео, опубликованном на YouTube-канале «Роскосмос ТВ» 3 марта.

Отмечается, что, анализируя данные американского зонда MAVEN-1, ученые пришли к выводу, что дневная (обращенная к Солнцу) магнитосфера существует у Марса постоянно. Это тонкая оболочка, которая возникает между потоками обтекающего планету солнечного ветра и ионосферой планеты.

«Сравнительно недавно мы нашли, что имеется два разных «сорта» магнитосферы Марса в зависимости от некоторых внешних условий. И вот оказалось, что Марс построен так, что там играет практически одинаковую роль жидкостный и кинетический процессы», — сказал в видео главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Вайсберг.

Магнитосфера — это ограниченное магнитное поле планеты. На Земле оно отклоняет потоки губительной для жизни ионизированной плазмы Солнца.

У Марса нет своего магнитного поля, кроме магнитных аномалий, которые остались после остывания жидкого ядра планеты. Выяснилось, что смесь двух типов плазмы — из разогретых атомов верхней ионосферы планеты и более энергичных ионов — приводит к формированию новой оболочки, которая оттесняет поток солнечного ветра от этого небесного тела.

В конце февраля «Роскосмос» опубликовал кадры гигантских смерчей на Марсе, снятые с орбиты планеты российско-европейским космическим аппаратом Trace Gas Orbiter (TGO) миссии ExoMars-2016. Гигантские смерчи — это пылевые вихри, постоянное явление на марсианской поверхности. Один из них двигался со скоростью около 4 м/с, другой — 8 м/с.