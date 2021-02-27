«Роскосмос» опубликовал фотографии гигантских смерчей на Марсе

Гигантские смерчи на Марсе снял с орбиты Красной планеты российско-европейский космический аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) миссии ExoMars-2016. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Гигантские смерчи — пылевые вихри, постоянное явление на поверхности Марса. На этих двух фотографиях, сделанных с разницей в 45 секунд 27 февраля 2021 года камерой CaSSIS на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016, видны два движущихся смерча», — поясняет госкорпорация.

В космическом ведомстве отметили, что яркие пятна двигаются по дну 70-километрового кратера в южном полушарии Марса, оставляя после себя темную полосу. Также видны движущиеся тени двух пылевых столбов. Один из вихрей движется со скоростью около 4 м/с, другой — со скоростью 8 м/с.

Марсианские пылевые вихри формируются во многом так же, как и на Земле, однако они гораздо крупнее и могут достигать 8 км в высоту, оставляя после себя следы шириной от десятков до сотен километров. Их огромные размеры позволяют крайне эффективно поднимать пыль высоко в марсианскую атмосферу. Изучение смерчей на Марсе, подчеркнули в «Роскосмосе», крайне важно и интересно, с тем чтобы понять, как они могли влиять на климат на планете с течением времени.

ExoMars — совместный проект госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства. Миссия прибыла к Красной планете 19 октября 2016 года. ExoMars должен был решить две задачи — вывести зонд TGO на стабильную орбиту и посадить демонстрационный модуль Schiaparelli на плато Меридиана. Вторая миссия закончилась неудачей.