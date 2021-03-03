Зеленский наложил вето на закон о предотвращении коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную раду со своими предложениями закон о предотвращении коррупции, сообщается на сайте главы государства в среду, 3 марта.

Соответствующий закон был принят Верховной радой 4 февраля 2021 года. Он предусматривает создание единого портала сообщений обличителей коррупции.

«В то же время цели обработки данных об обличителях законом не определяются, не регулируются также вопросы объема данных, которые будут вноситься в единый портал. Не определен порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним», — отмечается в сообщении.

Такой подход не соответствует конституции Украины, согласно которой не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом.

«Вето применено из-за предложения вносить обличителей в единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах», — цитирует пресс-служба заявление Зеленского.

Ранее, 28 февраля, в раде обвинили Зеленского в желании «нивелировать конституцию». По мнению депутата от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы, украинские власти занимаются созданием шоу, а не решением проблем населения.