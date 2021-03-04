Ученые назвали категорию людей с более легкой адаптацией к коронакризису

Ученые из Италии исследовали влияние психопатических черт личности на благополучие человека в период пандемии. Те, кому свойственны безрассудство, наглость, дерзость и склонность к подлости, испытывали меньший стресс, чем люди без этих качеств, сделали вывод специалисты секции психологии департамента медицинских наук Университета Флоренции.

Чтобы узнать, как психопатия связана с благополучием на карантине, ученые провели опрос. В период итальянской национальной изоляции люди заполнили анкету для измерения психопатических черт в характере и выяснения их восприятия риска заражения. Затем ученые проанализировали уровень благополучия этих респондентов в заточении. Окончательная выборка состояла из 619 взрослых, средний возраст участника опроса составил 31,3 года.

По итогам анализа анкет оказалось, что люди, которым свойственны безрассудство, наглость и склонность к подлости, а также другие темные черты характера, пережили локдаун благополучнее и испытывали более низкий уровень стресса. При этом у респондентов с неустойчивой психикой (в исследовании им приписывается такая характеристика, как расторможенность) и перепадами настроения, наоборот, уровень благополучия был ниже.

Психопатические черты, о которых говорится в статье итальянских ученых, как и некоторые другие негативные качества, могут оказываться выгодными в ситуациях кризиса, когда есть дефицит ресурсов, отметила в беседе с «Известиями» доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Мария Богданова.

«Наглость, готовность рисковать и низкая эмпатия помогают присвоить эти ресурсы себе, а не делиться с другими», — подчеркнула специалист.

Интересно, что пандемия уже подняла спрос на услуги психологов примерно на треть. Об этом «Известиям» сообщил генеральный директор Фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов.

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Второе счастье: психопатические черты помогают пережить пандемию