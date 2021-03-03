Ямочный ремонт проведут на 33 улицах Брянска

Депутаты обсудили вопрос ремонта дорог и благоустройства в Брянске. Ямочный ремонт проведут на 33 городских улицах.

По данным Советской районной депутатской группы, в 2021 году в порядок приведут улицы Карла Маркса и Ромашина. Также планируется благоустройства сквера Энергетиков. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

На проспекте Станке Димитрова, улицах Горького, Степной, Тарджиманова, Объездной, Трудовой, Семашко и в переулке Осоавиахима пройдет ремонт. Также рабочие смонтируют новое освещение.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске ямочный ремонт стартовал в конце января. Рабочие устраняли выбоины и ямы с помощью холодного асфальта. Технология позволяет проводить ремонт при температуре выше –10 градусов.