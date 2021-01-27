Ямочный ремонт начался на улицах Ульяновска

Дорожники в Ульяновске приступили в выполнению ямочного ремонта. Выбоины и ямы ликвидируют с помощью холодного асфальта.

В течение дня рабочие приведут в порядок проезжую часть на улицах Ленина, Железной Дивизии, Марата и Орлова, а также на спуске Степана Разина. Об этом сообщает ulpravda.ru.

Чтобы ликвидировать выбоину, дорожники проводят фрезеровку, убирают мусор и воду, а также дополнительно просушивают яму горелкой. Дефект на проезжей части ликвидируют с помощью холодного асфальта, который уплотняют виброплитой. Такой вид ремонта является временной мерой и призван обеспечить безопасность дорожного движения.

Проводить ямочный ремонт рабочие смогут при температуре выше –10 градусов.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области размер дорожного фонда в 2021 году превысит 20 млрд рублей.