Число отравившихся школьников в Красноярске выросло до 101 человека

Количество красноярских школьников, отравившихся после питания в столовых, увеличилось до 101 человека. Об этом сообщила руководитель департамента социального развития администрации города Оксана Урбанович в ходе заседания комиссии по социальному развитию горсовета.

«Центр питания» не смог справиться с поставленной задачей по контролю качества еды в школьных столовых, поэтому, учитывая происходящее, по поручению мэра Сергея Еремина в Красноярске была создана межведомственная группа по организации безопасного питания школьников. Руководителем группы станет первый заммэра Алексей Давыдов, а в состав войдут главы городских департаментов, депутаты Горсовета и сотрудники надзорных ведомств. Группе также предстоит оценивать деятельность поставщиков еды в школьные столовые, передает ИА KrasnoyarskMedia.

Минпросвещения России попросило разъяснений у регионального министерства образования после массового отравления школьников в Красноярске, заявил первый замминистра Дмитрий Глушко. «Прямо сейчас попрошу министра образования Красноярского края дать разъяснения о причинах, подрядчике и принятых мерах. Неправильно, когда о таких случаях узнаем из СМИ», — написал он в своем Telegram-канале 1 марта.