Минпросвещения попросило объяснений после отравления школьников в Красноярске

Минпросвещения России попросило разъяснений у регионального министерства образования после массового отравления школьников в Красноярске, заявил первый замминистра Дмитрий Глушко.

«Прямо сейчас попрошу министра образования Красноярского края дать разъяснения о причинах, подрядчике и принятых мерах. Неправильно, когда о таких случаях узнаем из СМИ», — написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 1 марта.

По словам Глушко, подобные сигналы раньше всех должен получать оперативный штаб от конкретной школы и регионального министерства.

Ранее в понедельник стало известно, что в Красноярске отравились более 70 учеников школ из Советского и Октябрьского районов. По данным регионального Роспотребнадзора, дети в возрасте от семи до 14 лет отравились, предположительно, овощными салатами. Всем детям поставлен предварительный диагноз «псевдотуберкулез».