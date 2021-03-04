В конце февраля Минэкономразвития предложило дать хозяйствующим обществам — ООО и ОАО — возможность застраховать ответственность своего топ-менеджмента. Поправки в законодательство, которые подготовил Минэк, по сути, популяризуют такой продукт, как полис D&O (Directors & Officers Liability).

Этот вид страхования появился в США в 20–30-х годах XX века и стал одним из откликов американского делового сообщества на Великую депрессию. Бизнес стремился защитить себя от последствий кризиса, устраняя любые риски, в том числе связанные с некомпетентностью наемных менеджеров.

Для развития компаний необходимо принимать достаточно смелые управленческие решения, но сегодня большинство руководителей предпочитают придерживаться более консервативной стратегии, даже, если это может быть неэффективно. Ключевым принципом становится прогнозирование возможных рисков и желание их минимизировать. При большей защите управленцев от претензий на случай, если их действия (добросовестные), не привели к ожидаемому результату или даже сгенерировали убытки компании, они бы более активно внедряли инновации.

За рубежом полисы D&O — обязательное требование для публичных компаний, выходящих на международный рынок, при подготовке к IPO, а также для организаций с акционерами-нерезидентами. В Европе и США более 90 процентов организаций обращаются к страхованию директоров и высших должностных лиц. Причем предлагают это в том числе и крупные банковские группы.

Но в России, несмотря на то что этот вид страховки достаточно известен, массового распространения не получил. Хотя как раз в условиях экономической нестабильности D&O приобретает особую актуальность, поскольку гарантирует защиту экономических интересов и прав как акционеров, так и директоров предприятий.

Сейчас в нашей стране договоры страхования топ-менеджмента заключают только банки, разместившие свои акции на бирже или имеющие иностранный капитал, да и то лишь потому, что такое требование предъявляют западные биржи и инвесторы. У остальных российских организаций в целом пока недостаточно стимулов для страхования ответственности своих руководителей.

При этом, если предправления банка или президент финансовой компании обладает таким полисом, это не говорит о его некомпетентности или о его склонности допускать ошибки, тем более умышленно. Наоборот, эксперты отмечают, что страховщики берут на себя обязательства по возмещению ущерба в рамках D&O только в том случае, когда уверены, что шанс потерпеть фиаско у данного конкретного управленца минимален. То есть ошибки для него — скорее исключение.

Одна из главных особенностей таких полисов в России — низкие страховые суммы. Если у нас они начинаются от $10–15 млн, то на Западе могут составлять $200–300 млн. Судя по настроениям и интересу к продукту на отечественном рынке, он еще не проработан и непрозрачен. Из того ограниченного количества предложений нельзя рассчитать даже примерные условия, как в случае с ответственностью, например, медицинских работников.

Поэтому крайне важно, чтобы параллельно изменениям в законодательстве были разработана линейка понятных продуктов со стороны непосредственно страховых компаний. Необходимы адекватная стоимость полиса, достаточная для поставленных задач сумма страхового покрытия, быстрое оформление и, конечно же, четко определенные случаи, которые являются основанием для произведения выплат. Проект закона может простимулировать сообщество предложить именно то, что нужно рынку.

Но надо быть готовым и к тому, что страховщики вряд ли сразу будут проявлять активность к новому виду полисов. Только когда пройдет формирование продукта, «тест-драйв» его применения, можно будет говорить о том, что российские страховщики выйдут на рынок с действительно привлекательными предложениями для компаний. Бума покупок полисов для топ-менеджмента не случится. Тем не менее те группы, которые их приобретут, в целом могут рассчитывать на более прогрессивную и инновационную политику своих руководителей. В России, кстати, распространена практика, когда тот, кто владеет компанией, даже если это сверхкрупный бизнес, ею же и управляет. Такой феномен не всегда позитивно сказывается на развитии. Появление полисов в целом может эту традицию поколебать.

Автор — руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов

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