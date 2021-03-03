The Hatters дадут большой сольный концерт в Москве

Российская группа The Hatters даст большой сольный концерт в стиле джипси-панк-рок в Москве. Мероприятие состоится 9 апреля в Adrenaline Stadium.

Концерт не обойдется без новых композиций, проверенных хитов, танцев до упаду, ну и, конечно, без сюрпризов. Шоу пройдет с соблюдением всех действующих предписаний и рекомендаций властей. Организаторы призывают посетителей соблюдать меры предосторожности, использовать средства индивидуальной защиты при посещении мероприятия.

ВНИМАНИЕ! Количество билетов строго ограничено!

Билеты в продаже на www.tci.ru. Для лиц старше 16 лет.

В связи с постановлением Савеловского районного суда от 25.12.2020 по делу № 5-2371/2020, приостанавливающим деятельность Adrenaline Stadium до 06.01.2021, московский концерт The Hatters был перенесен. Новая дата выступления: 9 апреля 2021 года, Adrenaline Stadium.

Все ранее приобретенные билеты остаются действительными и не требуют обмена.



Возврат денежных средств не предусмотрен.