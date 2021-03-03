Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ЮАР заявили о неожиданных свойствах южноафриканского штамма
Мир
Американский журналист призвал Байдена «поставить мат» СП-2
Мир
Тихановская не будет экстрадирована из Литвы в случае запроса Минска
Мир
Власти Британии направят £1,6 млрд на вакцинацию населения от COVID-19
Экономика
Россияне за три года стали в три раза чаще использовать бесконтактные платежи
Общество
Суд отложил заседание по делу основателя Baring Vostok Калви до 17 марта
Общество
Власти Москвы сообщили о готовности систем к таянию снега
Мир
В Ереване около 8 тыс. сторонников оппозиции вышли на митинг к зданию парламента
Общество
В ФМБА заявили о работе над лекарством для профилактики COVID-19 в виде спрея

The Hatters дадут большой сольный концерт в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская группа The Hatters даст большой сольный концерт в стиле джипси-панк-рок в Москве. Мероприятие состоится 9 апреля в Adrenaline Stadium.

Концерт не обойдется без новых композиций, проверенных хитов, танцев до упаду, ну и, конечно, без сюрпризов. Шоу пройдет с соблюдением всех действующих предписаний и рекомендаций властей. Организаторы призывают посетителей соблюдать меры предосторожности, использовать средства индивидуальной защиты при посещении мероприятия.

ВНИМАНИЕ! Количество билетов строго ограничено!

Билеты в продаже на www.tci.ru. Для лиц старше 16 лет.

В связи с постановлением Савеловского районного суда от 25.12.2020 по делу № 5-2371/2020, приостанавливающим деятельность Adrenaline Stadium до 06.01.2021, московский концерт The Hatters был перенесен. Новая дата выступления: 9 апреля 2021 года, Adrenaline Stadium.

Все ранее приобретенные билеты остаются действительными и не требуют обмена.

Возврат денежных средств не предусмотрен.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021