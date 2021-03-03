Суд приговорил жителя Крыма к пяти годам тюрьмы за подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил жителя Крыма Олега Приходько к пяти годам лишения свободы по делу о подготовке теракта на полуострове. Об этом в среду, 3 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

«Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием одного года в тюрьме со штрафом в размере 110 тыс. рублей», — сказал он.

В октябре 2019 года Приходько был арестован решением Киевского районного суда Симферополя.

Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в городе Саки в том же месяце. Отмечалось, что он готовил взрыв в одном из административных зданий Крыма. В принадлежащем ему гараже обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для изготовления взрывчатки, а также бутылки с зажигательной смесью.

Сообщалось также, что мужчина является членом украинских экстремистских организаций и приверженцем нацистской идеологии.