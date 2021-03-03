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Лекарство «Мир-19» от COVID-19 испытают на 50 добровольцах

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Препарат «Мир-19» от коронавируса в рамках второй фазы клинических исследований испытают на 50 добровольцах. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24» в среду, 3 марта.

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«Мы планируем уже в ближайшем будущем начать вторую фазу [испытаний препарата «Мир-19»] на пациентах с коронавирусной инфекцией, [будет] 50 добровольцев», — сказала Скворцова.

О том, что в РФ создали новое лекарство от коронавируса, «Известия» сообщали 1 марта, по итогам встречи российского президента Владимира Путина со Скворцовой.

«Мир-19» — препарат прямого действия. Он основан на применении микро-РНК (малых молекул РНК), которые блокируют определенные участки РНК-вируса, в том числе те, что отвечают за копирование молекул патогена (так называемый РНК-полимеразный сайт).

Глава ФМБА отмечала, что лекарство не влияет на иммунитет, при этом высокоэффективно поражает вирус и предотвращает самые тяжелые формы развития инфекции.

Первая фаза клинических исследований «Мир-19» должна завершиться к середине марта.

Ранее в тот же день Минздрав России включил в рекомендации по лечению COVID-19 препарат «Сурфактант-БЛ», который снижает смертность пациентов с этой инфекцией, заявил «Известиям» Александр Препьялов, генеральный директор компании «Биосурф», разработчика лекарства. По его словам, специалисты заметили снижение смертности в пять раз в группах пациентов, где использовался «Сурфактант-БЛ».

В начале февраля Минздрав рекомендовал использовать при лечении коронавируса пять препаратов — фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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