Адесанья заявил о двух возможностях победы над Блаховичем

Претендент на пояс UFC в полутяжелом весе новозеландский боец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья заявил, что у него есть два пути к досрочной победе над поляком Яном Блаховичем на турнире UFC 259.

Боец отметил, что не будет говорить о первом пути, оставив его в тайне. Однако обещал опубликовать после боя скриншот, увидев который, поклонники поймут, в чем дело.

«У меня есть два пути к досрочной победе в этом бою. Первый путь я не озвучу. Сохраню в тайне. Если он сделает определенную ошибку, я накажу его уже в первом раунде. Честное слово, это не блеф», — приводит телеканал РЕН ТВ слова спортсмена.

Адесанья добавил, что второй путь связан с наказанием соперника за блиц. По его словам, это может произойти «где-то во втором раунде».

Он напомнил об октябрьском поединке 2019 года UFC 243 с австралийцем Робертом Уиттакером, которого «жестоко нокаутировал», когда тот «полетел с блицсерией» на него.

По словам претендента на пояс UFC, Ян «в определенных моментах очень нетерпелив». Он имел в виду февральский поединок UFC Fight Night 145 в Чехии в 2019 году, в котором бразильский боец Тьяго Сантос нокаутировал Блаховича за блиц.

«Связан ли первый путь с сабмишеном? Посмотрим-посмотрим», — сказал Адесанья.

Турнир UFC 259 пройдет 6 марта в Лас-Вегасе. Титульный поединок в полутяжелом весе возглавят Блахович против Адесаньи. Для новозеландского бойца он станет дебютным в полутяжелом весе.

Телеканал РЕН ТВ будет транслировать в прямом эфире главные бои UFC 259.